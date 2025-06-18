Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 16 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Niğde'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında 6 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Niğde'de polisin düzenlediği ruhsatsız silah operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 16 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 9 şarjör, 70 tabanca fişeği, 218 tüfek kartuşu ile kesici ve delici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hamza Tav - Güncel
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