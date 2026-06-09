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Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, aracında 7 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik başlattığı çalışmada 1 şüpheli yakalandı.

Şüphelinin aracında yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

İşlemlerinin ardınan adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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