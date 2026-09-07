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Niğde'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Niğde'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Niğde'nin Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 51 LB 592 plakalı otomobil ile 51 ADM 303 plakalı motosiklet, Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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