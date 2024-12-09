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Niğde'de Öğrencilere Gıda Güvenliği Eğitimi Verildi

Niğde'de Öğrencilere Gıda Güvenliği Eğitimi Verildi
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Niğde'nin Bor ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilere gıda güvenilirliği, gıda kayıpları ve israfı konularında eğitim verildi. 485 öğrenciye gıda hijyeni ve alışverişte dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

Niğde'nin Bor ilçesinde öğrencilere "okullarda gıda güvenilirliği, gıda kayıpları ve israfı" eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının stratejik planında yer alan gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla okullarda eğitim veriliyor.

Bu kapsamda, gıda kontrol görevlileri kimya mühendisi Zeliha Ulaş Aydın ve ziraat mühendisi Ülkü Erdem tarafından Bor Fahri Kirt Ortaokulu'nda 485 öğrenciye eğitim programı düzenlendi.

Eğitimde, öğrencilere gıda israfı, gıda hijyeni, gıda zehirlenmeleri ve önleme yolları, alışverişte ve okul kantinlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile Alo 174 Gıda Hattı anlatıldı.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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