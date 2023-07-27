Niğde'de Minibüs ile Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı

Niğde'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi ve yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Yaralının, kaza sırasında otomobilde bulunan nişanlısı olduğu öğrenildi.