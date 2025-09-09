Niğde'de Kasap Ve Güzellik Merkezi Sahibi Arasındaki Kavga Kanlı Bitti

NİĞDE'de tartıştığı kasap Alper Kaan Çelikbaş (23) tarafından pompalı tüfekle vurulup yaralanan güzellik merkezi sahibi Ayhan İmir'in (47) geçen hafta elinde bıçakla Çelikbaş'a tehditler savurduğu görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Paşakapı Caddesi'nde meydana geldi. Güzellik merkezi sahibi Ayhan İmir ile iş yerinin karşısında kasaplık yapan Alper Kaan Çelikbaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş yerinden pompalı tüfeğini alan Çelikbaş, İmir'in bacağına ateş edip, kaçtı. Ayhan İmir, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kıyafetinin bir parçasını koparan İmir, ekipler gelene kadar bacağındaki yaraya tampon yaptı. Ayhan İmir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çalışma başlatan polis, kaçan şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alper Kaan Çeliktaş, tutuklandı.

Öte yandan, İmir'in geçen hafta elinde bıçak sallayıp Çelikbaş'ı dışarı çağırarak tehditler savurduğu görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Ayhan İmir'in, "Mehdi diyorlar bana. Öğrenin. Hepinizi öldürürüm" dediği anlar yer aldı.