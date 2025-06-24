Niğde'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: 4 Gözaltı
Niğde'de düzenlenen operasyonlarda kaçakçılıkla mücadele kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 50 elektronik sigara ve silah ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 50 elektronik sigara, 2 cep telefonu, tabanca, şarjör ve 3 tabanca fişeği ele geçirildi.