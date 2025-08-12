Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 8 Gözaltı

Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 8 Gözaltı
Niğde'de düzenlenen operasyonlarda, sigara imalatı ve sahte alkol kaçakçılığı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında önemli miktarda kaçak malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 8-11 Ağustos'ta sigara imalatı ve ticareti ile sahte alkol kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, 550 bin dolu makaron, 60 paket kaçak sigara, 20 litre etil alkol, 8 telefon ve 4 alkol yapım kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
