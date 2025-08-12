Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 8 Gözaltı

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 8-11 Ağustos'ta sigara imalatı ve ticareti ile sahte alkol kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, 550 bin dolu makaron, 60 paket kaçak sigara, 20 litre etil alkol, 8 telefon ve 4 alkol yapım kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.