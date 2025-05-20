Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Milyon 50 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Milyon 50 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de düzenlenen operasyonda, 1 milyon 50 bin dolu makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 50 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 40 litre etil alkol ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda 4 şüpheliye ait adres ve araçlarda arama yapan ekipler, 1 milyon 50 bin dolu makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
Kararını en yakınına açıkladı: Osimhen Galatasaray'da kalmaya daha yakın

Gidecek mi kalacak mı? Osimhen kararını en yakınına açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor! Milyonlara çifte müjde

Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor! Milyonlara çifte müjde
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'a icra şoku

Galatasaray'ın eski başkanına icra şoku! Lüks otel satışa çıkarıldı
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
Fenomen ayrancı Yılancı Osman'a bir şok daha! Her yere resmini astı

Yılancı Osman'a bir şok daha! Her yere resmini astı
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar

Portekiz ayakta! Takımdan gitmemesi için imza kampanyası başlattılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.