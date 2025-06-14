Niğde'de Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıl Dönümü Töreni Düzenlendi
Niğde'de Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanı Gürol Okyar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Tören, jandarmanın ekipmanlarının sergilendiği etkinlikle sona erdi.
Niğde'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Gürol Okyar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Etkinlik, jandarmanın kullandığı ekipmanlardan oluşan serginin gezilmesiyle sona erdi.