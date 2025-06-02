Niğde'de Jandarma, Öğrencilere Meslek Tanıtım Semineri Düzenledi

Niğde'de Jandarma, Öğrencilere Meslek Tanıtım Semineri Düzenledi
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde 467 öğrenciye jandarma mesleğini tanıttı ve jandarma destek köpeklerinin gösterileriyle eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma personeli, meslek tanıtım eğitim faaliyetleri kapsamında 467 öğrenciye jandarma mesleğini tanıttı.

Jandarmanın görevleri hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, jandarma destek köpeklerinin gösterileriyle de eğlendi.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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