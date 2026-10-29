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Niğde'de itfaiye, TIR'a çarpan kamyonette sıkışan ağır yaralı şoförü kurtardı

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Niğde'de itfaiye, TIR'a çarpan kamyonette sıkışan ağır yaralı şoförü kurtardı
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Niğde'de TIR'a arkadan çarpan kamyonette sıkışan şoför H.Ç. (26), itfaiyenin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan H.Ç., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

NİĞDE'de TIR'a arkadan çarpan kamyonetin şoförü H.Ç. (26), araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Aksaray kara yolu Sazlıca Kavşağı'nda meydana geldi. H.Ç. yönetimindeki 51 AEU 282 plakalı kamyonet, şoförünün kimliği henüz öğrenilemeyen 50 AV 861 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan H.Ç., itfaiye erlerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasıyla çıkarıldı. Ağır yaralanan H.Ç., ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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