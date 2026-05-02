Niğde'de kaza: 2'si ağır 4 yaralı

Niğde'de kaza: 2'si ağır 4 yaralı
Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Nar Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde F.K. yönetimindeki 34 TC 6121 plakalı otomobil, H.A. idaresindeki 09 EE 610 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden H.A, beraberindeki N.A.Ç. ile diğer araçtaki 2 yolcu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan H.A. ile N.A.Ç'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
