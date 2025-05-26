Niğde'de İhtiyaç Sahibi Çocuklara Ücretsiz Bayram Tıraşı

Niğde'de İhtiyaç Sahibi Çocuklara Ücretsiz Bayram Tıraşı
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Niğde Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayram öncesinde ücretsiz tıraş imkanı sundu. Kuaför Eyüp Kılıç ve ekibi, 100 çocuğu tıraş ederek bayram sevincine katkıda bulundu. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çocukların bayrama tebessümle girmesinin önemine vurgu yaptı.

Niğde'de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz bayram tıraşı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden düzenli yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayram tıraşı yaptırıldı.

Bu kapsamda kuaför Eyüp Kılıç ile çalışma arkadaşları, 100 çocuğu tıraş etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı bayram öncesinde mutlu etmek, en güzel görevlerimizden biri. Her bir çocuğumuzun bayrama tebessümle girmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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