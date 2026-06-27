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Niğde'de gölette boğulan çocuğun cenazesi defnedildi

Niğde'de gölette boğulan çocuğun cenazesi defnedildi
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Niğde'nin Gümüşler beldesinde gölete düşerek boğulan 16 yaşındaki Gökçe Kulaksız için düzenlenen cenaze töreninin ardından genç kız Hüdaverdi Baba Mezarlığı'na defnedildi.

Niğde'nin merkeze bağlı Gümüşler beldesinde gölete düşerek boğulan 16 yaşındaki Gökçe Kulaksız'ın cenazesi toprağa verildi.

Kulaksız için Gümüşler beldesindeki Yeni Gümüş Camisi'nde tören düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kulaksız'ın cenazesi, Hüdaverdi Baba Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Kulaksız'ın ailesi ve yakınları ile Vali Yarmdıcısı Soner Divli, Gümüşler Belde Belediye Başkanı Bayram Uzan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler ile vatandaşlar katıldı.

Ailesiyle dün Gümüşler beldesindeki Tumlu Yaylası'nda gezen Gökçe Kulaksız (16), burada düştüğü gölette boğulma tehlikesi geçirmiş, ailesinin yardımıyla göletten çıkarılan çocuk kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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