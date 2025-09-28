Haberler

Niğde'de Gaz Sızıntısı: Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Çukurbağ köyünde tüpten sızan gazdan zehirlenen anne Gülbahar ve kızı Zeynep Tuz hayatını kaybetti.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde tüpten sızan gazdan zehirlenen anne ile kızı yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çukurbağ köyünde Gülbahar ile kızı Zeynep Tuz, iş yerlerinin deposundaki tüpten sızan gazdan zehirlendi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
