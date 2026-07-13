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Niğde'de düğünde 1 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

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Niğde'de bir düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açılması sonucu 44 yaşındaki Nuh Öztürk'ün hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan İ.O. tutuklandı.

Niğde'de düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olayın ardından jandarma ekibince evinde gözaltına alınan İ.O, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Merkeze bağlı Hacıbeyli köyünde 10 Temmuz'da yapılan düğünde İ.O. tabancayla havaya rastgele ateş açmış, kurşunun isabet ettiği Nuh Öztürk (44), başından yaralanmıştı. Yaralı, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Jandarma, olay yerinden kaçan İ.O'yu evinde yakalamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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