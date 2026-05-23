Niğde'de tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak ağır yaraladı

Niğde'de aile arasında çıkan tartışmada damat H.Y., kayınpederi B.E.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralının hayati tehlikesi sürerken şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE'de aile arasında çıkan tartışmada damat H.Y., tartıştığı kayınpederi B.E.'yi (49) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürerken, şüpheli damat gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Sarıköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, damat H.Y. ile kayınpederi B.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y., yanındaki bıçakla kayınpederi B.E.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan B.E.'yi gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı B.E., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan B.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından şüpheli H.Y., suç aleti bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haber : Adnan ÇELEBİ– Kamera: NİĞDE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
