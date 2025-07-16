Niğde'de Beyaz Eşya Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
Niğde'de bir beyaz eşya deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Yangın sırasında binanın 4. katında bulunan engelli kadınlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Vali Cahit Çelik, zarar gören vatandaşlara geçici konaklama ve maddi destek sağlanacağını belirtti.
Niğde'de beyaz eşya deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Merkez Paşakapı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın alt katındaki beyaz eşya deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Depodan yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatte yangını kontrol altına aldı.
Yangın sırasında binanın 4. katında bulunan biri engelli 2 kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla indirildi.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Öte yandan, olay yerine gelen Niğde Valisi Cahit Çelik ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen de yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Vali Çelik, burada yaptığı açıklamada, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Yangının kontrol altına alındığını ifade eden Çelik, deponun üzerindeki evleri zarar gören vatandaşlara geçici konaklama imkanı sağlanacağını ve gerekli tespitlerin ardından maddi destek sağlanacağını söyledi.