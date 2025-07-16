Niğde'de Beyaz Eşya Deposunda Yangın Çıktı

Niğde'de beyaz eşya deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Paşakapı Caddesi üzerinde bulunan bir binanın alt katındaki beyaz eşya deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Depodan yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.