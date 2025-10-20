Niğde'de Bahçede Yangın Çıkaran Adam Hayatını Kaybetti

NİĞDE'de evinin bahçesinde temizlik için otları ateşe verdikten sonra fenalaşıp yere yığılan Erdal Öner (63), alevlerin arasında kalıp hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Gümüşler beldesinde meydana geldi. Evinin bahçesinde temizlik yapmak için kuru otları yakan Erdal Öner, fenalaşarak yere yığıldı. Alevlerin arasında kalan Öner, çıkamadı. Olayı fark eden çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından yangın söndürülürken, Öner'in cansız bedenine ulaşıldı. Olaydan önce kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan Öner'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.