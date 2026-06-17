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Yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

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Niğde'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

NİĞDE'de apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kentteki Kumluca Mahallesi'nde 8 katlı apartmanın birinci katındaki dairede saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Dumandan etkilenen 3 kişi, yangın merdiveniyle kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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