NİĞDE'de apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kentteki Kumluca Mahallesi'nde 8 katlı apartmanın birinci katındaki dairede saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Dumandan etkilenen 3 kişi, yangın merdiveniyle kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı