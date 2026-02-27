Haberler

Niğde'de ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Niğde'de ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Niğde'nin Bor ilçesinde bir hafif ticari araç ile ambulansın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araç ile ambulansın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Selçuk Mahallesi çevre yolu kavşağında, Ömür A'nın kullandığı 51 AEB 491 plakalı hafif ticari araç ile Özgür A. (53) idaresindeki 51 AAR 231 plakalı ambulans çarpıştı.

?Çarpışmanın şiddetiyle ambulans yoldan savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ambulans sürücüsü ile sağlık personelleri Meltem T. (42) ve Ayşegül P. (30) yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
