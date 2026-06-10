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Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı

Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında 14 etkinlikte 676 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yaptı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda gerçekleştirdikleri 14 etkinlikte, 676 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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