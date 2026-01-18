Niğde'de yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

Haberler

Niğde'nin Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki N.C'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, N.C'nin evinde hayatını kaybettiğini belirledi. N.C'nin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan N.C'den (65) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, N.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

N.C'nin cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

