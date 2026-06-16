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Niğde'de 4006-C Bilim Fuarı Festivali Coşkusu

Niğde'de 4006-C Bilim Fuarı Festivali Coşkusu
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Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "4006-C Bilim Fuarı Festivali" gerçekleştirildi.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "4006-C Bilim Fuarı Festivali" gerçekleştirildi.

Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, burada yaptığı konuşmada, eğitimde temel amaçlarının düşünen, araştıran, sorgulayan ve üreten bir nesil yetiştirmek olduğunu söyledi.

Amaçlarının en güzel yansımalarından birinin de TÜBİTAK projelerinde il olarak ortaya koydukları başarıların olduğunu belirten Özbek, öğrencilerin ve öğretmenlerin proje sürecinde yer almasının kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Özbek, yaptıkları çalışmalarla projeye başvuru sayılarının artmasının başarının bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Elde edilen dereceler ve katılım oranlarının artmasının Niğde'de bilimsel düşünmenin kök saldığının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Özbek, şöyle devam etti:

"TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından desteklenen festival kapsamında il genelinde 59 proje sizlerle bir araya gelecek. Festivalde 120 öğrencimiz ve 60 danışman öğretmenimiz gün boyu vatandaşlar tarafından da ziyaret edilebilecek. Merak eden, soru soran, sorunları fark eden ve bunlara çözüm önerileri sunan öğrencilerimiz bizlerin en büyük motivasyon kaynağı. Çocuklarımızın bilimsel düşüncelerin içinde gönüllülükle yer alması ve bu süreci özümseyerek ilerletmesi attığımız adımların ne kadar değerli olduğunun bir göstergesidir. Organizasyonda emeği geçen tüm okullarımıza, idarecilerine, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek festivalin açılışı yapıldı.

Programa, Niğde Belediye Başkan Yardımcıları Bülent Küçüktuna ve Muharrem Çifcibaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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