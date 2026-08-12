Haberler

Niğde'de Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Trafik Eğitimi

Niğde'de Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Trafik Eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz Kur'an kurslarına katılan 238 öğrenciye trafik eğitimi verdi. Ekipler, öğrencilere güvenli geçiş noktaları ve emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yaz Kur'an kurslarına katılan 238 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler Hacı Şerife Pelit, El Kardeşler ve Ulu Camisi'ndedeki 238 öğrenciye, "trafikte güvenli geçiş noktaları" ile "emniyet kemeri kullanımının önemi ve faydaları" hakkında bilgi verdi.

Ekipler, öğrencilere trafik güvenliğine ilişkin bilgilendirici broşür de dağıttı.

Kaynak: AA
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

114 yıl sonra bir ilk! Bu gece görsel şölen var

114 yıl sonra bir ilk! Bu gece şölen var
'Gençlik nereye gidiyor?' dedirten bir görüntü daha

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten bir görüntü daha
Acılı anneye Yunan zulmü: Eşi ve iki kızının cenazelerini vermiyorlar

Acılı anneye Yunan zulmü: Eşi ve iki kızının cenazelerini vermiyorlar
Kimse fark etmedi! Boca Juniors-Recoleta maçında inanılmaz hata

Şu olay Süper Lig'de yaşansa 100 sene konuşulur
Ünlü rapçi sahneye çıkmadı, 5 milyon TL’lik kriz çıktı!

Ünlü rapçi sahneye çıkmadı, 5 milyon TL’lik kriz çıktı!
Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne yeni füze

Güney Kore: Kuzey Kore bir haftada ikinci kez füze fırlattı
Hain FETÖ'cünün ablası, 10 yıllık firarın beyni çıktı: Kaçış rotasını da belirlemiş

Hain FETÖ'cünün ablasına bak sen! Meğer 10 yıllık firarın beyniymiş