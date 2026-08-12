Niğde'de Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Trafik Eğitimi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yaz Kur'an kurslarına katılan 238 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler Hacı Şerife Pelit, El Kardeşler ve Ulu Camisi'ndedeki 238 öğrenciye, "trafikte güvenli geçiş noktaları" ile "emniyet kemeri kullanımının önemi ve faydaları" hakkında bilgi verdi.

Ekipler, öğrencilere trafik güvenliğine ilişkin bilgilendirici broşür de dağıttı.

Kaynak: AA