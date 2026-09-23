Niğde'de 14 etkinlikte 758 kişiye uyuşturucuyla mücadele bilgilendirmesi yapıldı

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda gerçekleştirdikleri 14 etkinlikte, 758 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulunarak broşür dağıttı.

Kaynak: AA