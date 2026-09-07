Niğde'de 324 okulda uyum haftası başladı

Niğde'de 324 okulda 12 bin 637 öğrenci için uyum haftası başladı.

Kent genelinde, uyum haftası kapsamında ilkokul düzeyinde 146 okulda 5 bin 179 öğrenci, ortaokul düzeyinde ise 89 okulda 4 bin 927 öğrenci ders başı yaptı.

Okul öncesi eğitimde de 13 bağımsız anaokulu ile 76 okul bünyesinde eğitim gören toplam 2 bin 531 öğrenci oryantasyon sürecine katıldı.

Uyum haftası boyunca öğrencilerin okula alışmaları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışarak eğitim ortamına adapte olmaları amaçlanıyor.

Kaynak: AA