Haberler

Niğde Bor'da motosiklet kazasında ölen 2 kardeş Altunhisar'da toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde Bor'da motosiklet kazasında ölen 2 kardeş Altunhisar'da toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklette yaşamını yitiren 2 kardeş, Altunhisar'da öğle namazının ardından toprağa verildi. Törene Niğde Valisi Nedim Akmeşe ve yakınları katıldı; kazada ağır yaralanan kişinin tedavisi sürüyor.

Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklette hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Medine Özcü (18) ile Mustafa Durmuş Özcü (16) için Altunhisar ilçesinde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından kardeşlerin naaşı, Altunhisar Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, kardeşlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kazada ağır yaralanan Eda Kılınçaslan'ın (19) ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA
Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor

Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus tüccarlar 1923'te Doğu Anadolu'dan 10 bin kedi almak istemiş! Sebebi arşivden çıktı

Rus tüccarlar Erzurum'dan 10 bin kedi istemiş! Nedeni şaşırttı
Gündem seçim! TFF'de dananın kuyruğu cuma günü kopacak

Dananın kuyruğu cuma günü kopuyor! TFF olan bitene kayıtsız kalamadı
Sakarya'da babasıyla yürüyen genç kıza tanımadığı adamdan saldırı! Şüpheli gözaltında

Babasıyla yürüyen genç kıza saldırdı! Vatandaşlar müdahale etti
Karadeniz'de 2 günde ikinci saldırı! Vurulan gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor

ALFA WATAN battı, mürettebattan haber yok
Fuhuş ağı kurdu! ABD'nin 'en kötüleri' listesine girdi

ABD'yi karıştıran göçmen kadın! Adını "En kötüler" listesine yazdılar
Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi

Canlı yayında adını verdiği ismin hayatı zehir oldu

Keban'da 'tatlı suların hayaleti' yakalandı! Dişlerine bakın

'Hayalet' yakalandı! Tüm şehir bu balığı konuşuyor