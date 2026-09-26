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Niğde Bor'da mısır yüklü TIR, hafif ticari araçla çarpıştı; 2 kişi öldü, 1 yaralandı

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Niğde Bor'da mısır yüklü TIR, hafif ticari araçla çarpıştı; 2 kişi öldü, 1 yaralandı
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Niğde'nin Bor ilçesinde akşam saatlerinde Bor-Zengen kara yolunda mısır yüklü TIR, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, hafif yaralanan TIR şoförü hastaneye kaldırıldı.

NİĞDE'nin Bor ilçesinde mısır yüklü TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonuci 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bor-Zengen kara yolunda meydana geldi. Mustafa U. (60) yönetimindeki 06 EV 8433 plakalı mısır yüklü TIR, Kenan Karakuş'un (53) kullandığı 51 BK 393 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari aracın sürücüsü Kenan Karakuş ile araçta yolcu konumundaki Uğur Kılıç'ın (42) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hafif yaralanan TIR şoförü Mustafa U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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