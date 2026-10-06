Niğde Bor'da kazada ölen Özcü kardeşler Altunhisar'da toprağa verildi

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NİĞDE'nin Bor ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Medine Özcü (18) ve kardeşi Mustafa Durmuş Özcü (16) toprağa verildi.

Kaza, 4 Ekim akşamı, Niğde-Bor kara yolu Orhan Batı Bulvarı'nda meydana geldi. G.K. (37) yönetimindeki 41 AKG 274 plakalı hafif ticari araç, kavşakta sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, motosikletten yola savrulan Medine Özcü ile kardeşi Mustafa Durmuş Özcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Eda Kılınçaslan (19) ise ambulansla kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Özcü kardeşlerin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp, Altunhisar ilçesine getirildi. İlçe meydanındaki cenazeye, aileleri ile Niğde Valisi Nedim Akmeşe, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Medine ve Mustafa Özcü, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı