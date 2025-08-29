Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

30 Ağustos'un büyük bir zafer olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin omuz omuza yazdığı bu destan, bağımsızlık uğruna canını feda etmekten çekinmeyen bir milletin, esaret zincirlerini kırarak yeniden doğuşunun simgesidir. 30 Ağustos, Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olduğunu haykıran, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü göstergelerinden biridir. Bugün bizlere düşen en büyük görev, kahraman ecdadımızın canı pahasına bizlere emanet ettiği bu aziz vatanı, Cumhuriyetimizi ve bağımsızlığımızı sonsuza kadar yaşatmaktır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."