Niğde Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş Kaza Geçirdi
Niğde'nin Bozköy beldesinin Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş, kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çelikbaş hastaneye kaldırıldı.
Niğde'nin Bozköy beldesinin Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (55), otomobilinin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çelikbaş'ın kullandığı otomobil, Niğde-Çiftlik kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Çelikbaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel