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Nezarethanede intihara soruşturma (2)

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Nezarethanede intihara soruşturma (2)

TOPRAĞA VERİLDİManisa'nın Selendi ilçesinde 'polise mukavemet' suçundan gözaltına alınıp, gönderildiği İlçe Jandarma Komutanlığı nezarethanesinde intihar ettiği iddia edilen Orhan Azman'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp, ailesinin yaşadığı Karabeyler Mahallesi Karataşlar...

TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'nın Selendi ilçesinde 'polise mukavemet' suçundan gözaltına alınıp, gönderildiği İlçe Jandarma Komutanlığı nezarethanesinde intihar ettiği iddia edilen Orhan Azman'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp, ailesinin yaşadığı Karabeyler Mahallesi Karataşlar Sokak'taki evinin önüne getirildi. Helallik alınmasının ardından evin önünde cenaze namazı kılındı. Cenazeye baba Doğan Azman, anne Raşide Azman, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Azman'ın cenazesi, daha sonra aile mezarlığına defnedildi.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel

Adli Tıp Kurumu Selendi Güncel Haberler

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