Albüm: New York'ta Filistin'e Destek ve Ice Karşıtı Protestolarda Çok Sayıda Gözaltı
NEW YORK, 14 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösteride çok sayıda protestocu kelepçelenerek gözaltına alındı.
Göstericiler "Savaşa hayır, ICE'a (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi) hayır, özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.
Kaynak: Xinhua