New York'ta Erken Oy Kullanma Süreci Sona Erdi

Güncelleme:
New York'ta 25 Ekim'de başlayan erken oy kullanma süreci, rekor katılımla tamamlandı. 735 binden fazla seçmen oy kullandı. Müslüman aday Zohran Mamdani, hala en şanslı aday olarak öne çıkıyor.

NEW New York'un yeni belediye başkanının belirleneceği yarışta 25 Ekim'de başlayan erken oy kullanma süreci sona erdi.

New York eyaletinde seçmenler, oy kullanılabilecek son gün olan 4 Kasım'dan 10 gün önce başlayan erken oylama sürecini dün tamamlarken, bu süreçte sandığa olan ilgi rekor seviyeye ulaştı.

Kent Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, New York'taki erken oylamaya katılan sayısının "genç seçmenlerin akın etmesiyle" 735 bini aştığı ve bu rakamın bir "rekor" olduğu bilgilerine yer verildi.

Kurul yetkilileri, erken oylamanın yapıldığı bir hafta sonunda bu seçimlerde 35 yaş altı seçmen grubundan daha çok seçmenin sandık başına geldiğini vurguladı.

New Yorklu yetkililerin paylaştığı bilgiye göre, bu yılki belediye başkanlığı seçimi kapsamındaki erken oylamaya, 2021'e kıyasla 4 kat daha fazla kişi katılırken, bu yıl ilk kez kayıt yaptıran 107 binden fazla seçmen de oy kullandı.

ABD medyası da New York'taki erken oylama kapsamında, başkanlık seçimleri dışındaki bir seçimde şimdiye kadarki en yüksek katılımın gerçekleştiğine dikkati çekti.

2021'de yapılan belediye başkanı seçimlerinde yaklaşık 1 milyon 150 bin seçmen sandığa gitmiş, katılım oranı yüzde 23,4 olmuştu.

Erken oylama sonucu Mamdani'nin kazanma ihtimalinde değişiklik olmadı

New York'ta, haziran ayında yapılan ön seçimleri açık ara birinci tamamlayan Müslüman aday Zohran Mamdani, erken oylama sürecinin sonunda halen en şanslı aday olarak öne çıkıyor.

Seçimlerin tamamlanmasına bir gün kala, 33 yaşındaki Mamdani, anketlerin çoğunda birinci sırada ve eski New York Valisi Andrew Cuomo'nun yaklaşık 12 puan önünde bulunuyor.

Mamdani, erken oy kullanma süreciyle ilgili bugün yaptığı bir basın açıklamasında, "Seçim günü yaklaşıyor dostlarım. 735 binden fazla New Yorklu şimdiden oy kullandı ve sayısız kişi yarın nasıl bir liderlik tanımlamak istediklerine karar verecek." sözlerine yer verirken, yarın sandıklar kapandığında zaferin kendisini destekleyenlere ait olacağını ifade etti.

New York'un ilk Müslüman belediye başkan adayı olan Zohran Mamdani, Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimini kazanarak manşetlere çıkmıştı.

Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak parti içindeki en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı.

Filistin'e destek vermesi ve İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini eleştirmesiyle tanınan Mamdani, seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

Erken oy kullanma işlemlerinin dün tamamlandığı New York'ta oy verme süreci 4 Kasım'da tamamlanacak. Sandıklar yarın sabah 6'dan akşam 9'a kadar açık olacak.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
500
