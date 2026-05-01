New York'ta "çalışmaya hayır" yazılı tişörtlerle düzenlenen 1 Mayıs gösterisinde gözaltılar oldu

NEW ABD'nin New York kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride bazı protestocular gözaltına alındı.

"Güçlü Mayıs Günü" adı altında New York Borsa Binası önünde toplanan bir grup, üzerlerinde "Çalışmaya hayır, okula hayır, ticarete hayır" yazılı tişörtlerle gösteri yaptı.

Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı gösteri sırasında birkaç kişi borsa binasının parmaklıklarını aşmaya çalıştı. Söz konusu göstericiler gözaltına alındı.

Bir foto muhabirinin olayları görüntülemek isterken polise çok yaklaşmaması konusundaki uyarıları dinlemediği için gözaltına alınması dikkati çekti.

ABD'de İşçi Bayramı, eylül ayının ilk pazartesi günü resmi tatil olarak kutlanıyor.