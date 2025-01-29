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ABD'de New York eyaleti "Dünya Başörtüsü Günü"nü tanıdı

ABD'de New York eyaleti
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ABD'de New York eyalet senatosu, 1 Şubat'ın 'Dünya Başörtüsü Günü' olarak tanınmasına karar verdi. Tasarı, başörtüsü kullanımının önemine vurgu yaparak, tesettürlü kadınların seslerini yükseltmeyi ve ayrımcılıkla mücadele etmeyi amaçlıyor.

ABD'nin New York eyaleti senatosu, 1 Şubat'ın "Dünya Başörtüsü Günü" olarak tanınması kararını kabul etti.
New York Senatörü Roxanne Persaud tarafından sunulan tasarı, eyalet senatosundan geçti.

"KADINLARA KARŞI ONUR VE SAYGIYI TEŞVİK ETMEK İÇİN TASARLANMIŞTIR"

Kararda, ABD ve New York eyaleti halkının doğuştan gelen onur, saygı görme ve dinlerini özgürce yaşama hakkına işaret edilerek şunlar kaydedildi: "Başörtüsü, bir kadının saçını ve göğsünü örten geleneksel bir örtüdür ve İslam tarihinde çok önemli olmuştur. Kadınlara karşı onur ve saygıyı teşvik etmek, aynı zamanda dini inanca karşı iffet ve saygıyı korumak için tasarlanmıştır."

"KÜLTÜREL VE DİNİ ÇEŞİTLİLİĞİ YANSITIYOR"

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi New York Ofisi (CAIR-NY) Direktörü Afaf Nasher, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu karar, New York'un kültürel ve dini çeşitliliği kutlamasını yansıtıyor. Dünya Başörtüsü Günü, tesettürlü kadınların seslerini yükseltmek ve sıklıkla karşılaştıkları önyargı ve ayrımcılıkla mücadele etmek için önemli bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

DÜNYA BAŞÖRTÜSÜ GÜNÜ

ABD'de yaşayan Bangladeş kökenli Nazma Khan, başörtülü olmasından dolayı öğrenim hayatı ve günlük yaşamında karşılaştığı zorlukların ardından farkındalık oluşturmak adına 2013'te Dünya Başörtüsü Günü etkinliğini başlattı. Khan'ın girişimiyle her 1 Şubat'ta kutlanmaya başlanan Dünya Başörtüsü Günü, başörtülü Müslüman kadınlar ile gayrimüslimler arasında hoşgörü ve anlayışı güçlendirmeyi amaçlıyor. Dünya Başörtüsü Günü için dünya genelinde 45 ülkede 70'ten fazla gönüllü organizatör bulunuyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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