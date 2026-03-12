Haberler

Tarihi an! New York Belediye Başkanı Mamdani, belediye konutunda iftar verdi

Tarihi an! New York Belediye Başkanı Mamdani, belediye konutunda iftar verdi Haber Videosunu İzle
Tarihi an! New York Belediye Başkanı Mamdani, belediye konutunda iftar verdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, belediye konutunda ilk kez resmi iftar programı düzenledi. Programda Müslüman toplum temsilcileriyle bir araya gelen Mamdani cemaatle namaz kılıp hurma ikram etti.

New York Belediyesi'nde tarihi bir an yaşandı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ramazan ayı kapsamında belediye konutunda ilk kez resmi iftar programı düzenledi. Programda Müslüman toplum temsilcileriyle bir araya gelen Mamdani, cemaatle birlikte namaz kıldı ve konuklarıyla yakından ilgilendi. 

MAMDANİ'DEN DAVETLİLERE HURMA İKRAMI

Program samimi bir atmosferde gerçekleşirken Mamdani, davetlilere bizzat hurma ikram etti. Ramazan ayının manevi ruhuna vurgu yapan Belediye Başkanı, konuklarıyla uzun süre sohbet ederek toplum temsilcilerinin görüş ve taleplerini dinledi.

New York’taki Müslüman toplumunun temsilcilerinin katıldığı buluşma, birlik ve dayanışma mesajlarının öne çıktığı bir atmosferde gerçekleşti. Katılımcılar, Mamdani’nin iftar programındaki sıcak ve samimi yaklaşımından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
İran'ın can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi

Ülkenin can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi
Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi
Jake Paul Trump'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız

Trump için söylediklerine bakar mısınız
Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor

Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor