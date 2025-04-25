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New Jersey'de Orman Yangını: 15 Bin 250 Dönüm Alan Küle Döndü, 19 Yaşındaki Genç Tutuklandı

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ABD'nin New Jersey eyaletinde başlayan orman yangını 15 bin 250 dönümlük alanı etkisi altına aldı. Yangını çıkardığı belirtilen 19 yaşındaki Joseph Kling kundaklama suçundan tutuklandı. Yangın, son 20 yılın en büyüğü olarak değerlendiriliyor ve 5 binden fazla kişi tahliye edildi.

- ABD'de orman yangınında 15 bin 250 dönümlük alan kül oldu

19 yaşındaki genç kundaklama suçundan tutuklandı

NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde salı günü başlayan orman yangını, 15 bin 250 dönümlük alanı küle çevirdi. Yangını kasıtlı olarak çıkardığı belirtilen 19 yaşındaki bir genç kundaklama suçundan tutuklandı.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Greenwood Ormanı Yaban Hayatı Yönetim Alanı'nda başlayarak kasabalara yayılan yangına müdahale sürüyor. New Jersey İtfaiye Teşkilatı verilerine göre alevler şu ana kadar 15 bin 250 dönümlük küle çevirdi. Yangınla bağlantılı 19 yaşındaki Joseph Kling'in "kundaklama" suçundan tutuklandığı belirtildi. Ocean County Savcısı Bradley Billhimer düzenlediği basın toplantısında, "Kasıtlı olarak yangını çıkardığından eminiz" dedi.

"Son 20 yılın en büyüğü olabilir"

Yangın nedeniyle 5 binden fazla kişi tahliye edilmişti. New Jersey Çevre Koruma Komiseri Shawn LaTourette önceki gün düzenlediği basın toplantısında, yangının eyalette son 20 yılda görülen en büyük orman yangını olabileceğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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