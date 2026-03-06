Haberler

NEVÜ Rektörü Aktekin, Hong Kong'da akademik işbirliği görüşmesi gerçekleştirdi

NEVÜ Rektörü Aktekin, Hong Kong'da akademik işbirliği görüşmesi gerçekleştirdi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Hong Kong'da düzenlenen bir konferans sırasında The Education University of Hong Kong yetkilileri ile akademik işbirliği görüşmesi yaptı. Görüşmede ortak projeler, öğretim üyesi değişimi ve öğrenci hareketliliği gibi konular ele alındı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, The Education University of Hong Kong (EDUHK) yetkilileriyle akademik işbirliği görüşmesi gerçekleştirdi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hong Kong'da düzenlenen Asya-Pasifik Uluslararası Eğitim Birliği Yükseköğretim Konferansı ve Fuarına (APAIE 2026) katılan Aktekin, Hong Kong Eğitim Üniversitesi yetkilileri ile bir araya geldi.

NEVÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Çin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı ile EDUHK'un akademik işbirliğinin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede, ortak bilimsel projelerin yürütülmesi, öğretim üyesi değişimi, öğrenci hareketliliği ve ortak akademik etkinliklerin düzenlenmesi başlıkları değerlendirildi.

Aktekin, gerçekleştirilen görüşmenin NEVÜ ile EDUHK arasında güçlü ve kalıcı akademik işbirliklerinin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
