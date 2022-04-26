NEVÜ öğretim üyeleri ve öğrencileri Hacıbektaş'ta konser verdi, sergi açtı
AA - Veli Çelik - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerince Hacıbektaş ilçesinde konser verildi, resim sergisi açıldı.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerince Hacıbektaş ilçesinde konser verildi, resim sergisi açıldı.
Araştırma görevlisi Aslı Selmanpakoğlu yönetimindeki koro, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde şarkı ve türküler seslendirdi.
Etkinlik, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nüshet Göksun Yener Metin'in eserlerinden oluşan resim sergisinin açılışıyla devam etti.
Programa, Hacıbektaş Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ve davetliler katıldı.
AA / Veli Çelik - Güncel