Nevşehir Valisi Fidan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Fidan, haber kategorisinde Murat Kula'nın " Filistin'e destek", yaşamda Oğuz Yeter'in "Kuraklık köprüsü", sporda Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçti.

Bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" adlı karesini seçen Fidan, " Gazze : Kanıt" kategorisindeyse Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafları için oy kullandı.

Vali Fidan, AA muhabiri ve foto muhabirlerini tebrik ederek, "Farklı kategorilerde oyumuzu kullandık. 2023 yılını gerek deprem felaketi gerekse Gazze'de yaşanan olaylar ve yine yılın son döneminde 12 evladımızı şehit vererek üzücü olaylarla kapattık. Yeni yılın ilimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlı, sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını, 2024 yılının güzelliklerle hatırlayacağımız bir yıl olmasını temenni ediyoruz." dedi.