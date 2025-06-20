Nevşehir Valisi Ali Fidan, Karne Törenine Katıldı

Nevşehir Valisi Ali Fidan, iki ayrı okulda karne törenine katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezindeki Yunus Emre İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene, Nevşehir Valisi Ali Fidan da katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Karneleri dağıtan Fidan, öğrencileri tebrik ederek, verimli bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

Okuldaki öğretmen ve öğrenci velileriyle sohbet eden Fidan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.