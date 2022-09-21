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Nevşehir haberi... Nevşehir'de yayanın ölümüne neden olan sürücü teslim oldu

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Nevşehir haberi... Nevşehir'de yayanın ölümüne neden olan sürücü teslim oldu

Gelen Nevşehir haberlerine göre Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü polise teslim oldu.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Gülşehir Oto Sanayi Sitesi girişinde dün yolun karşısına geçmeye çalışan E.A'ya (76) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan ve kaza yerinden kaçan K.Y. (64) polis merkezine teslim oldu.

Gözaltına alınan K.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Dilaver Can - Güncel

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