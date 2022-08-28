Nevşehir haber: Karapınar sakinleri serinlemek için Acıgöl'e akın etti
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Nevşehir gündem haberi... Karapınar ilçesinde etkili olan sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için hafta sonunu Acıgöl'de geçirdi.
Karapınar ilçesinde etkili olan sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için hafta sonunu Acıgöl'de geçirdi.
İlçede son günlerde hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükselmesi nedeniyle vatandaşlar ilçeye 10 kilometrede mesafedeki gölün sahilini doldurdu.
Hem yüzerek serinlemek hem de piknik yapmak için Acıgöl'e gelenler, güneşin batışına kadar göl kenarından ayrılmadı.
Kaynak: AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel