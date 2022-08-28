Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir haber: Karapınar sakinleri serinlemek için Acıgöl'e akın etti

Güncel Haberler

Nevşehir haber: Karapınar sakinleri serinlemek için Acıgöl'e akın etti

Nevşehir gündem haberi... Karapınar ilçesinde etkili olan sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için hafta sonunu Acıgöl'de geçirdi.

Karapınar ilçesinde etkili olan sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için hafta sonunu Acıgöl'de geçirdi.

İlçede son günlerde hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükselmesi nedeniyle vatandaşlar ilçeye 10 kilometrede mesafedeki gölün sahilini doldurdu.

Hem yüzerek serinlemek hem de piknik yapmak için Acıgöl'e gelenler, güneşin batışına kadar göl kenarından ayrılmadı.

Kaynak: AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title