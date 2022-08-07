Nevşehir gündem haberleri | Acıgöl'de gün batımı
Nevşehir haberlerine göre Karapınar'daki Acıgöl, gün batımında çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.
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Karapınar'daki Acıgöl, gün batımında çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.
Yaz mevsiminin gelmesi ile Acıgöl'e gelen ziyaretçi sayısı da arttı.
İkindiye doğru göl kenarında sayısı iyice artan ziyaretçiler, gölde yüzerek vakit geçiriyor.
Gün batımında ise farklı görüntülere bürünen gölde kartpostallık görüntüleri fotoğraflıyor.
AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel