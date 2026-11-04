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Nevşehir Gülşehir'de traktörün altında kalan 68 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

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Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Karahüyük köyünde evinin bahçesinde bakımını yaptığı sırada hareket eden traktörün altında kalan 68 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Ekiplerce traktörün altından çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bakımını yaptığı traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Karahüyük köyünde Şahin Kurt (68), evinin bahçesinde bakımını yaptığı sırada hareket eden traktörünün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce traktörün altından çıkarılan Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kurt'un cenazesinin, köy camisinde ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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