Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden Kan Bağışı Kampanyası

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden Kan Bağışı Kampanyası
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'ının düzenlediği kan bağış kampanyasında bir araya geldi. 'Kan ver, hayat kurtar' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte emniyet mensupları gönüllü olarak kan bağışında bulundu.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılay Nevşehir Şubesince İl Emniyet Müdürlüğü girişine kan bağış standı kuruldu.

"Kan ver, hayat kurtar" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmak isteyen emniyet personeli kan verdi.

İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu da kan bağışında bulunarak, gönüllü kan bağışının sürdürülebilirliği açısından bu tür etkinliklere önem verdiklerini belirtti.

Kızılay yetkilileri, emniyet mensuplarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
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